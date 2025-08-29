美核心PCE憂喜參半 台指期夜盤多空對峙

台指期夜盤29日開盤後，在市場靜待美國7月個人消費支出（PCE）指數中，以24,250點、下跌18點開出後，雖一度反彈至24,282點，但在美股電子盤走跌拖累下，下殺至24,113點、下跌155點，但在晚間PCE數據公布後，開始回升；晚間9點30分左右，夜盤指數在24,220點、約下跌50點附近遊走。

美國商務部在29日晚間約8點30分時，公布7月PCE指數年增2.6%、月增0.2%，雙雙符合市場預期，而聯準會重視的核心PCE方面，年增2.9%，符合市場預期、略高前值2.8%，月增0.3%，則是符合市場預期、並與前值持平；在數據公布後，美股電子盤跌勢出現收斂，但道瓊、那斯達克仍下跌約百點，美國十年公債殖利率反彈逾0.4%、美元指數上漲0.2%，顯示市場對數據解讀為憂喜參半，連帶台指期夜盤跌勢也開始收斂、但空方勢力仍強。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，在1,165元，下跌5元附近遊走，電子期下跌0.3%，半導體期下跌0.03%，中型100期貨指數下跌逾0.1%。

台股29日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌3點，收24,233點，其中，外資現貨賣超86.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加222口至26,309口；投信賣超2.9億元，自營商買超3.3億元，三大法合計賣超85.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股早盤開高、來到24,570點歷史新高，然市場買盤追價謹慎，使得盤勢開高走低，最後盤勢由紅翻黑收小跌，並跌破5日均線作收，顯示盤勢已出現居高思危的現象，若短線回檔守住25日多方缺口下緣24,071點，短多可持續占上風，即使回補多方缺口，下檔守住8月7日多方缺口下緣支撐23,557點，波段仍有高點可期。