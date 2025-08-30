全民權證／智邦 押價內外20%

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月開始，營收逐月創高，第2季營收季增逾四成。法人看好智邦第3季仍處資料中心備貨旺季，營收可望持續成長。

法人表示，智邦因美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階 400G 與 800G 網路交換器需求也隨之增加，因此上修智邦第3季營收預估。除營收成長，營業淨利率預估也將呈現季增。

權證發行商表示，看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元富證券提供，記者何佩儒整理）

