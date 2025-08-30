快訊

小米台灣跟進！召回自帶線行動電源「有火災危險」 這裡可查詢序號

晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率

全民權證／智邦 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月開始，營收逐月創高，第2季營收季增逾四成。法人看好智邦第3季仍處資料中心備貨旺季，營收可望持續成長。

法人表示，智邦因美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階 400G 與 800G 網路交換器需求也隨之增加，因此上修智邦第3季營收預估。除營收成長，營業淨利率預估也將呈現季增。

權證發行商表示，看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內，有效天期150天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元富證券提供，記者何佩儒整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

尾盤翻黑...台股收盤小跌3點、收24,233點 台積電力守平盤1160元

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

ASIC供應鏈 營運熱轉

全民權證／智邦 兩檔閃金光

相關新聞

緯穎、勤誠 選逾90天

台股在對等、半導體等關稅政府壓抑中，市場追價買盤陷入觀望，但營運趨勢看好的緯穎（6669）、勤誠（8210）等AI伺服器...

宏達電、亞光 四檔熱

宏達電（2498）、亞光（3019）受惠AI眼鏡、光學鏡頭發展，宏達電日前發表新的AI眼鏡VIVE Eagle，將在9月...

全民權證／弘塑 選逾四個月

弘塑（3131）上半年營收年增54.37%，其中，設備營收比重達65%、化學藥品占18%、代理業務占16%，設備出貨10...

全民權證／智邦 押價內外20%

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月開始，營收逐月創高，第2季營收季增逾四成。法人...

全民權證／儒鴻 二檔活跳跳

儒鴻（1476）今年谷底已過，出貨展望保持樂觀，新品持續推出，利潤率將逐漸轉佳。今年第2季營收97.1億元，季增3.7%...

最牛一輪／世芯強勢 永豐4C 搶鏡

世芯-KY（3661）攜手鍺矽光子技術業者光程研創（Artilux）打造AI應用超低功耗光子互連平台，加速下一代運算基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。