全民權證／弘塑 選逾四個月

弘塑（3131）上半年營收年增54.37%，其中，設備營收比重達65%、化學藥品占18%、代理業務占16%，設備出貨100台，全年出貨目標150至200台，預期今年營收可望創下歷史新高。

弘塑二期廠房設備產能增加一倍，原訂7月啟用，但消防檢驗和使用執照申請延遲，預計10月加入生產，法人預估今年出機150~200台目標可以達成，明年出機數維持150~200台，其中AI客戶出貨動能較不確定，相較之下，OSAT擴產積極，對於高單價的面板級設備需求增加，另蘋果手機WMCM也將帶動需求，長線營運展望正向。

權證券商建議，看好弘塑後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（國泰證券提供、記者周克威整理）

