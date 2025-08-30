宏達電、亞光 四檔熱

宏達電（2498）、亞光（3019）受惠AI眼鏡、光學鏡頭發展，宏達電日前發表新的AI眼鏡VIVE Eagle，將在9月開賣，帶動AI眼鏡族群備受矚目，亞光則因光學鏡頭應用廣泛，營運可期。

宏達電8月中發表VIVE Eagle，強調台灣製造並於全球首發，結合多元 AI 功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入鏡框中。

AI 眼鏡 VIVE Eagle 不僅是首款支援繁體中文語音操控的 AI 眼鏡，更是全球國際品牌中首款採用開放式 AI 架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接 Google Gemini、OpenAI GPT（Beta 測試中）等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。未來，HTC也將持續透過軟體更新，擴增更多AI功能與應用場景。

除了AI眼鏡，由於光學鏡頭也是機器人、無人機的「眼睛」，近來機器人、無人機題材豐富，推升光學元件族群，包括亞光在盤面閃閃發亮。

法人表示，雖有關稅問題，但以目前訂單觀察，亞光營收仍會逐季成長，第3季毛利預計可維持第2季水準。

權證發行商表示，投資人若看好宏達電、亞光後市股價表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的相關認購權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。