快訊

小米台灣跟進！召回自帶線行動電源「有火災危險」 這裡可查詢序號

晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率

宏達電、亞光 四檔熱

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

宏達電（2498）、亞光（3019）受惠AI眼鏡、光學鏡頭發展，宏達電日前發表新的AI眼鏡VIVE Eagle，將在9月開賣，帶動AI眼鏡族群備受矚目，亞光則因光學鏡頭應用廣泛，營運可期。

宏達電8月中發表VIVE Eagle，強調台灣製造並於全球首發，結合多元 AI 功能，支援繁體中文語音操控，將音樂體驗、AI 助理、智慧拍攝等智慧生活功能融入鏡框中。

 AI 眼鏡 VIVE Eagle 不僅是首款支援繁體中文語音操控的 AI 眼鏡，更是全球國際品牌中首款採用開放式 AI 架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接 Google Gemini、OpenAI GPT（Beta 測試中）等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。未來，HTC也將持續透過軟體更新，擴增更多AI功能與應用場景。

除了AI眼鏡，由於光學鏡頭也是機器人、無人機的「眼睛」，近來機器人、無人機題材豐富，推升光學元件族群，包括亞光在盤面閃閃發亮。

法人表示，雖有關稅問題，但以目前訂單觀察，亞光營收仍會逐季成長，第3季毛利預計可維持第2季水準。

權證發行商表示，投資人若看好宏達電、亞光後市股價表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的相關認購權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。

延伸閱讀

神基、融程電 四檔放閃

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

宏達電新推AI眼鏡⋯股價連日漲停！網酸炒作：越噴越爛

全民權證／宏達電 兩檔有戲

相關新聞

緯穎、勤誠 選逾90天

台股在對等、半導體等關稅政府壓抑中，市場追價買盤陷入觀望，但營運趨勢看好的緯穎（6669）、勤誠（8210）等AI伺服器...

宏達電、亞光 四檔熱

宏達電（2498）、亞光（3019）受惠AI眼鏡、光學鏡頭發展，宏達電日前發表新的AI眼鏡VIVE Eagle，將在9月...

全民權證／弘塑 選逾四個月

弘塑（3131）上半年營收年增54.37%，其中，設備營收比重達65%、化學藥品占18%、代理業務占16%，設備出貨10...

全民權證／智邦 押價內外20%

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月開始，營收逐月創高，第2季營收季增逾四成。法人...

全民權證／儒鴻 二檔活跳跳

儒鴻（1476）今年谷底已過，出貨展望保持樂觀，新品持續推出，利潤率將逐漸轉佳。今年第2季營收97.1億元，季增3.7%...

最牛一輪／世芯強勢 永豐4C 搶鏡

世芯-KY（3661）攜手鍺矽光子技術業者光程研創（Artilux）打造AI應用超低功耗光子互連平台，加速下一代運算基礎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。