緯穎、勤誠 選逾90天

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
緯穎。 記者吳康瑋／攝影

台股在對等、半導體等關稅政府壓抑中，市場追價買盤陷入觀望，但營運趨勢看好的緯穎（6669）、勤誠（8210）等AI伺服器供應鏈成為聚焦點；權證券商建議，可利用認購權證，參與業績成長股走勢。

緯穎第2季每股純益（EPS）65.23元；7月營收月減1.5%、年增172%，優於市場預期，當中隨AWS ASIC AI伺服器動能向上，主要受惠GPU GB200 AI伺服器進入放量生產，市場預估第3季AI伺服器營收比重增加至50%以上，全季營收有望達2,104億元，季減4.7%、年增115.1%，稅後純益100億元，EPS為53.8元。

法人預估全年營收上看8,012億元，年增122%，毛利率7.9%，營益率6.5%，稅後純益409億元，年增80%，EPS有望達220.2元。

勤誠第2季營收54.4億元，季增31%、年增50.9%，優於市場預期，主因AI和通用型伺服器需求強勁，毛利率29.9%，季、年雙增，表現亮眼主因產品組合優化，加上較多POC、NPI專案貢獻，稅後淨利8.3億元，季增24%、年增83%，EPS為6.87元，優於預期並創下歷史單季新高。

同時，法人根據供應鏈調查，勤誠在AI相關業務發展持續向上，主因在HGX系列方面，在第3季開始小量出貨B300機殼，與B200同為10U規格，但產品價值提升，將持續貢獻營收，且HGX系列毛利較高；ASIC業務部份，Tier 1美系客戶維持強勁成長，市場預估今、明年出貨晶片顆數達180萬、250萬顆，帶動營收成長；GB系列方面，針對主要Tier1美系客戶，將在GB300將成為機殼主供地位。

投資人若看好緯穎、勤誠後市，可挑選價內外5%以內、有效天期三個月以上的商品入手。

