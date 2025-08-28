華通、新日興 押逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股創高後獲利了結賣壓出籠，盤中空方加大力道，昨（28）日終場下跌283點，收在24,236點。盤面上，華通（2313）、新日興（3376）等蘋果概念股成為資金追捧焦點。

HDI大廠華通第2季單季營收182億元，年增7.80％、營收創同期歷史新高，毛利率18.24%，年增3.25個百分點，本期淨利8.31億元，每股純益（EPS）0.7元；累計上半年EPS為1.8元，為近20年來同期次高。而7月營收達59.95億元，累計前七月營收創下同期歷史新高。

法人認為，隨著伺服器業務有望打進海外Tier 2 CSP AI ASIC專案AI晶片主板，且AI浪潮下公司爭取伺服器相關訂單態度更為積極，整體伺服器業務占比有望達6%，以往約3~4%，毛利率上調至18.6%，主因公司營運優化進程優於市場原先的預期。

新日興營運受新台幣升值衝擊，第2季歸屬母公司淨損新台幣8,996萬元，較去年同期及今年第1季由盈轉虧，創下2007年底掛牌以來首見單季虧損，第2季每股淨損0.49元，不過，新日興第2季營收29.39億元，比第1季增加4.7%，主要影響關鍵在匯率。

今年上半年歸屬母公司純益1.25億元，較去年同期大幅縮水82.7%，EPS為0.64元。

展望後市，蘋果在軸承、材料、設計結構上已經申請多項專利，從軸承來看解決方案也有異於市面上普遍使用的水滴型軸承，想要解決的問題即是市面上摺疊手機普遍存在的螢幕摺痕問題，而蘋果款摺疊手機軸承有望由長期與蘋果有合作關係的新日興供應。

權證發行商建議，看好華通、新日興可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

