神基、融程電 四檔放閃

近來無人機概念股躍居市場交投新寵，股價表現強勢。法人以「沒有控制，何以無人」為題發布報告指出，地面控制站（GCS）實為無人機產業中尚未被發掘的新星。台廠中，以神基（3005）、融程電（3416）最受矚目。

法人指出，GCS包括處理裝置（電腦）、無線通訊裝置、人機介面（HMI）、控制系統、導航及定位系統、軟體等。根據所需操控的載具樣式、應用、距離與功能，可分為手持式、箱型式、行動地面控制站、遠端控制中心等。

圖／經濟日報提供

根據 Research & Markets 研究顯示，GCS 市場規模將從2024年64億美元成長至 2030 年至 129 億美元，年複合成長率（CAGR）達 12.4%。伴隨無人機規模快速擴張，預期無人機 GCS 應用將以近 22%速度成長，為GCS 主要成長動能。

由於無人機整機廠負責無人機系統的設計研發、生產製造，需另外向供應商採購機載成品、機體、地面站、綜合保障設備等。而機載成品成本占比最高，GCS成本約占無人機整體採購金額約15%。

法人表示，台廠中，神基、融程電等強固型平板電腦廠商，主要專注於強固型手持、箱型式GCS，客戶遍及歐美大廠到國防專案，除了被視為國防部無人機新採購標案的受惠者外，也是法人眼中尚未被發掘的無人機供應鏈新星。

權證發行商建議，看好神基、融程電等「GCS概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。