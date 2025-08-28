全民權證／廣明 挑價內外10%

廣明 （6188）7月營收為6.52億元，月減14.4%，年增24.3%；累計前七月營收為53.32億元，年成長16.06%。法人表示，廣明後市將受惠輝達（NVIDIA）新一代機器人晶片模組的帶動，營運可期。

輝達日前宣布最新一代機器人晶片模組Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元）。執行長黃仁勳曾表示，機器人是輝達AI之外最大成長機會，將帶動相關供應鏈營運表現。隨著輝達揭曉「機器人新大腦」樣貌，為機器人發展推進再挹注新動能，台廠持續在機器人技術推展中，掌握投資商機。

權證發行商建議，看好廣明後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與行情。（統一證券提供）