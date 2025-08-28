全民權證／貿聯 二檔閃金光

貿聯-KY（3665）昨（28）日漲2%至981元。法人持續看好，貿聯營收成長性強、且產品組合持續轉佳等，後市HPC及資本設備將引領2026年強勁增長。

法人認為，2026年HPC仍將強勁增長，預估2025、2026年貿聯集團合併營收分別為708.8、821億元，年增31%、15.8%；其中高效能運算部門預估2025、2026年分別成長165%、40%，貿聯積極開發適用於下一代高功率部署的高壓解決方案，及滿足日益增長的頻寬需求而設計的更高速率、更長傳輸距離的主動式電纜AEC，除取代傳統被動式銅纜，亦延後對更昂貴光纜需求。看好貿聯-KY後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證入手，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）