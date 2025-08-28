全民權證／漢翔 選逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

漢翔（2634）昨（28）日股價強鎖漲停，連動相關認購權證紛紛放量大漲。雖然台股昨日開低走低，終場大跌283點，盤面個股跌多漲少，但軍工股在明（2026）年國防預算大增近五成的激勵下逆勢走強。

2026年國防預算大增48%、來到9,495億元，占台灣GDP達3.3%。其中值得注意的是，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能於明年上半年決標，總量為48,750架。

法人評估新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔即含括丙式、丁式、戊式三型，均為中大型、高單價機種，將嘉惠明年營運表現。權證發行商建議，看好漢翔後市的投資人，可挑價內外20%以內、距到期日超過五個月的相關權證進行布局。（中國信託證券提供）

權證 漢翔

延伸閱讀

畫面曝！2無人機在上海陸家嘴地標「開瓶器」風洞相撞 96層樓面遭砸穿

「我們沒得選」美業界人士：美製無人機 比大疆差又貴

強化國防 無人機題材再看漲 軍工航太概念股入口袋名單

GCS 躍無人機市場新藍海 法人點名這二檔新星出線

相關新聞

神基、融程電 四檔放閃

近來無人機概念股躍居市場交投新寵，股價表現強勢。法人以「沒有控制，何以無人」為題發布報告指出，地面控制站（GCS）實為無...

華通、新日興 押逾120天

台股創高後獲利了結賣壓出籠，盤中空方加大力道，昨（28）日終場下跌283點，收在24,236點。盤面上，華通（2313）...

全民權證／漢翔 選逾五個月

漢翔（2634）昨（28）日股價強鎖漲停，連動相關認購權證紛紛放量大漲。雖然台股昨日開低走低，終場大跌283點，盤面個股...

全民權證／廣明 挑價內外10%

廣明（6188）7月營收為6.52億元，月減14.4%，年增24.3%；累計前七月營收為53.32億元，年成長16.06...

全民權證／貿聯 二檔閃金光

貿聯-KY（3665）昨（28）日漲2%至981元。法人持續看好，貿聯營收成長性強、且產品組合持續轉佳等，後市HPC及資...

最牛一輪／昇貿看旺 群益54樂透

昇貿（3305）接獲多家散熱模組大廠訂單，營運看旺。因關鍵材料「散熱錫膏」稀土元素鉍遭大陸列入出口管制名單，全球供應吃緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。