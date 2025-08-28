全民權證／漢翔 選逾五個月

漢翔（2634）昨（28）日股價強鎖漲停，連動相關認購權證紛紛放量大漲。雖然台股昨日開低走低，終場大跌283點，盤面個股跌多漲少，但軍工股在明（2026）年國防預算大增近五成的激勵下逆勢走強。

2026年國防預算大增48%、來到9,495億元，占台灣GDP達3.3%。其中值得注意的是，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能於明年上半年決標，總量為48,750架。

法人評估新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔即含括丙式、丁式、戊式三型，均為中大型、高單價機種，將嘉惠明年營運表現。權證發行商建議，看好漢翔後市的投資人，可挑價內外20%以內、距到期日超過五個月的相關權證進行布局。（中國信託證券提供）