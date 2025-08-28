台指期 多頭蓄勢整理

股期雙市昨（28）日指數同步修正，現貨指數跌283點，收24,236點；台指期也跌236點至24,228點，逆價差達8.45點。期貨分析師表示，目前台指期仍站穩於所有均線之上，在未跌破月線等重要支撐前，整體偏多格局仍未改變。

由於輝達財報未達市場期待，導致輝達股價走弱，連帶拖累台指期昨（28）日呈現開低走低格局，權值股台積電（2330）成為壓盤重心，終場下跌236點，以帶上影線的黑K棒作收，結束日K連三紅。

籌碼面部分，三大法人賣超137.81億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加166口至1,663口，其中外資淨空單增加1,316口至26,087口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,707口至4,093口。

選擇權未平倉量部分，8月F5大量區買權OI落在25,200點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37下降至1.11。永豐期貨指出，VIX指數下降0.5至20.7。外資台指期買權淨金額0.27億元；賣權淨金額0.05億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富說法，台指期昨日漲多拉回，主因輝達財報並未大幅優於市場預期，引發投資人擔憂，影響台指期昨日呈現開低走低格局。

不過，台指期仍然是守穩在所有均線之上，多方架構未遭到破壞。隨著輝達財報已經開獎，接下來市場焦點在於美國利率前景，特別是即將發布的通膨數據，將影響聯準會的貨幣政策決策。

另由產業面觀察，AI與半導體族群仍是資金主軸，金融股與傳產則偏向整理，資金流向並未明顯轉空。展望後市，只要短線守穩24,200點支撐，指數仍具備挑戰25,000點的條件，昨天回檔更像是多頭蓄勢整理而非趨勢反轉。