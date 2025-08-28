期貨商論壇／微那指期 高檔震盪

經濟日報／ 記者崔馨方整理
微那指期 高檔震盪。 路透
微型那斯達克指數自8月中旬創高以來，處於高檔震盪，短期三均線尚未重新形成偏多結構，反映近期投資人AI題材的高估值企業進行重新定價。科技巨頭對於AI基建投資的回收效率將是指數後續走勢觀察重點，而指數量能未同步增長前，著眼於指數上行的投資人採取輕倉布建較為適宜。

輝達公布2026財年第2季財報，營收、資料中心營收、毛利率、淨利全面優於市場預期，展現AI晶片強勁需求，惟營收增長放緩、資料中心業務的GPU晶片營收出現季減，顯示此前美禁銷中H20晶片對營收的負面影響浮現。機構法人認為，輝達財報反映AI需求仍強勁，但美放行高階晶片銷貨中國、中國鼓吹發展自研晶片，大國政策主導攸關輝達後續營收與股價的增長動能，其高估值與地緣政治風險成為輝達近期背負著AI泡沫論的原罪。

8月以來，投資人對於關稅的反應幾乎已經鈍化，投資人關注降息議題與AI趨勢能否維持熱度。

短期來看，非經濟嚴重衰退時期，降息議題對於股市波動具有催化的作用，投資人若以降息前景而做出交易決策，難免在消息面的反覆中而無所適從。

中長線來看，股期走向與產業基本面連結較深，AI被視為新一輪工業革命，投資人若能以產業趨勢、企業前景作為判斷，較能有所依循做出穩健交易決策。（凱基期貨提供）

AI 營收

