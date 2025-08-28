期貨商論壇／智邦期 擁抱 AI 題材

智邦（2345）受惠AI及雲端計算、5G等的快速發展，全球資料中心需求持續成長，尤其人工智慧（AI）伺服器及高速交換器市場預期將維持高成長，目前網路交換器占整體營收達57%，預估2025年AI貢獻營收將進一步提高，投資人可透過智邦期靈活操作。

智邦是全球白牌交換器市場龍頭，主要專注於企業級與電信級網路設備、網路交換器的研發、設計、製造等，和國際網通晶片大廠Broadcom、Marvell、Intel、AMD等皆有長期合作，旗下400G/800G交換器、51.2T交換器（支援800G光學模組），專為AI資料中心設計。

智邦除AI產品線出貨動能延續成長外，季底ODM電信客戶拉庫存動能較強，竹北、越南擴產效益也會持續顯現，皆有利維持營收動能。目前AI加速卡產品持續放量出貨，產能處於滿載狀態，美系資料中心高階交換器需求持續成長，400G交換器產品維持穩定成長，800G交換器產品於今年上半年逐漸放量，除原有大客戶Amazon的白牌交換器需求外，今年第4季至2026年還有Meta 800G Switch的案子準備量產出貨，樂觀看待智邦今年度營運表現將逐季走高。

智邦上半年稅後淨利101.59億元，年增1.1倍，EPS 18.18元，較去年同期8.64元長超過一倍，亮眼財報表現也呼應智邦受惠AI發展趨勢及領導地位。（台新期貨提供）