台指期夜盤開高震盪！暫守24,200點、持續挑戰24,300點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台指期夜盤28日以24,268點開高，盤初多頭向上震盪衝高，在多方買盤推升，盤中最高攀至24,309點，但隨即稍遇賣壓回落至24,256點後反彈，整體力守於平盤之上。截至晚間7點30分，指數報24,275點、小漲51點、漲幅0.2%。

截至晚間7點30分，以技術面來看，盤中日K線暫時由黑翻紅，並稍微回測5日線，不過5、10日均線日前已呈現黃金交叉；KD指標方面，K值落在74附近，D值則在69附近，留意後市若多頭動能續攻，將達80以上高檔區。趨勢指標MACD雖仍維持在正值，但快慢線差距縮小，多頭力道有所收斂。

綜合法人表示，28日日盤漲多拉回，主因輝達（NVIDIA）財報優於市場預期，但資料中心營收未達預期，引發投資人對AI是否能持續保持高速成長的擔憂，影響台指期28日呈現開低走低格局。

不過，台指期暫時仍然是守穩在所有均線附近，多方架構未遭到破壞。隨著輝達財報已經開獎，接下來市場焦點在於美國利率前景，特別是即將發布的通膨數據，將影響聯準會的貨幣政策決策。

另由產業面觀察，AI與半導體族群仍是資金主軸，金融股與傳產則偏向整理，資金流向並未明顯轉空。展望後市，只要短線守穩24,200點支撐，指數仍具備挑戰25,000點的條件，28日夜盤更像是多頭蓄勢整理後的趨勢反轉。

