Fed官員放話、美股電子盤紅翻黑 台指期夜盤受累

台指期夜盤27日開盤後，在市場靜待輝達（NVIDIA）財報中，雖道瓊等三大美股電子盤一度全數反彈，但在台股日盤創下歷史收盤指數新高，多頭陷入觀望下，以24,473點、上漲9點開出後，隨即反轉下殺，最低來到24,367點、下跌97點；晚間9點30分左右，夜盤指數在24,376點、約下跌88點附近遊走。

蘋果宣布，將在9月9日上午10點（國內時間10日凌晨1點）在總部舉辦一年一度的秋季新品發表會、主題為「Awe dropping」，市場預期將公布iPhone 17系列新機，包括蘋果迄今為止最薄、最輕的iPhone 17 Air，以及iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max等機皇，加上輝達將在28日凌晨公布最新一季財報與展望，市場預估上季營收在460億美元、年增53%左右下，多頭人氣激勵美股電子盤走勢，但在晚間8點30分後，受到聯準會紐約分行主席Williams指出，美國GDP增長已經放緩中，美股電子盤由紅翻黑，連帶台指期夜盤跌勢擴大。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,190元，平盤附近遊走，電子期下跌近0.5%，半導體期因地震影響而下跌達0.6%，中型100期貨指數下跌逾0.3%。

台股27日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲214點，收24,519點，其中，外資現貨賣超19.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,361口至24,771口；投信賣超15億元，自營商買超110.6億元，三大法合計買超76億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股開高走高、收紅K棒，上周台股回測20日均線後，本周轉強上攻，本周三個交易量能明顯擴增，27日成交金額逾4,500億元，持續站穩20日均量，且日KD指標在50附近已經交叉向上，短期均線皆呈現走揚，台股多頭架構延續，預料短多或將突破前高24,551點。