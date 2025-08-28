期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前出席傑克森霍爾全球央行年會，儘管強調是否降息仍需觀察後續就業報告與通膨數據，但談話仍被市場解讀為釋出明確鴿派訊號，市場對降息預期升溫。Fed watch工具顯示，9月降息1碼機率接近九成。

關稅帶來的通膨壓力未消散，加上6月PCE物價指數年增率達2.6%，高於市場預期，市場將聚焦29日的7月核心PCE物價指數，這是Fed制定貨幣政策的重要參考指標。市場除關注Fed政策走向外，美國總統川普宣布解職理事庫克，若成功將可能重塑整個Fed體系，引發市場對於央行獨立性和決策的憂慮。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。（元富期貨提供）