期貨商論壇／大小台 雙向布局
富邦期貨分析師曹富凱指出，市場目光聚焦於輝達財報。輝達今（28）日凌晨揭露最新財務數據，不僅是投資人評估整體AI市場發展的重要風向球，更可能成為推動科技股行情的關鍵催化劑。
市場普遍看好輝達受惠於三大利多，包括Blackwell架構晶片出貨放量、全球AI資本支出持續成長，以及H20晶片恢復出貨。多家外資機構已將其目標價上修至200美元以上，相較於目前收盤價，仍具備上漲空間。
法人認為，若輝達財報優於預期，且財測同步上修，將有機會再度點燃AI題材熱度，激勵多頭信心，推升台股挑戰25,000點整數關卡。
整體而言，台股具備持續創新的強勁動能，科技族群表現維持強勢，然而，國際市場進入消息面空窗期，投資人宜密切關注地緣政治發展，適度調整部位，並可透過大小台及微型台指期多空操作。（富邦期貨提供）
