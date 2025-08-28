台指期 刷新歷史新高

台股昨（27）日開高走高，終場指數上漲214點、收在24,519點，創下歷史收盤指數新高；台指期也上漲208點、收24,463點，逆價差為56.9點，盤中衝上24,496點，也寫下歷史新高。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，因此在跌破重要支撐月線前，整體偏多架構沒有改變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加729口至1,497口，其中外資淨空單減少2,361口至24,771口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加342口至2,386口。

元富期貨表示，技術面來看，在權王台積電（2330）的領軍下，台指期昨日呈現高走高格局，盤中以24,496點刷新歷史新高，終場以紅K棒作收、日K連三紅。目前指數站穩在所有均線之上，因此在跌破重要支撐月線前，整體偏多架構沒有改變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，8月第四周周三結算的大量區買權OI落在24,550點，賣權最大OI落在24,500點，月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月未平倉量put/call ratio值由1.36上升至1.37，VIX指數下降0.73至21.2。

整體來說，美股持續高檔，台股短線目標上調至25,000點，進一步鞏固台股在亞股的強勢地位，因此，現階段操作必須在樂觀與風險之間取得平衡。