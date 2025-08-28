全民權證／台燿 挑價內外5%

台燿（6274）第2季營收67.8億元，季增6.4%、年增18.9%，毛利率21.17%，其中，產品結構優於上季，但受台幣升值影響，稅後純益6.5億元，季減3%、年減6%，每股純益（EPS）2.36元。

今年6月起，台燿加入美系CSP業者ASIC AI的CCL材料供應，材料等級直上M8，使7月營收達26.6億元，月增12.4%，連續兩個月營收月增超過雙位數。在技術、產能及原物料備妥下，下半年隨泰國廠量產，產能更有彈性，市場估第3季營收80.6億元，季增18.9%、年增21.8%，且隨M8材料放量出貨，產品結構優化下，全年EPS為12.5元，年成長32.7%。

