全民權證／千附精密 兩檔熱

千附精密（6829）下半年營收勝過上半年，主要是半導體及國防應用成長帶動；2026年亦以半導體及國防應用成長性較佳，若匯率能維持穩定，則營運受影響程度將降低。

2026年半導體業務在新產品及新客戶陸續開發下，成長動能仍較大。軍工／國防相關應用業務則是看到至2030年的需求成長曲線已現。半導體客戶需求目前以美國某半導體設備商展望看淡，但其他客戶需求及展望仍持穩，目前觀察與2025年狀況差距不大。千附精密的嘉義新廠仍在鋼構階段，預計11月完成，仍以2026年第2季開始營運為目標。

權證發行商建議，若看好千附精密投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品入手，透過靈活操作參與行情。（群益金鼎證券提供）