聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／千附精密 兩檔熱

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

千附精密（6829）下半年營收勝過上半年，主要是半導體及國防應用成長帶動；2026年亦以半導體及國防應用成長性較佳，若匯率能維持穩定，則營運受影響程度將降低。

2026年半導體業務在新產品及新客戶陸續開發下，成長動能仍較大。軍工／國防相關應用業務則是看到至2030年的需求成長曲線已現。半導體客戶需求目前以美國某半導體設備商展望看淡，但其他客戶需求及展望仍持穩，目前觀察與2025年狀況差距不大。千附精密的嘉義新廠仍在鋼構階段，預計11月完成，仍以2026年第2季開始營運為目標。

權證發行商建議，若看好千附精密投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品入手，透過靈活操作參與行情。（群益金鼎證券提供）

權證 半導體

延伸閱讀

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

感謝AIT會藍委 朱立倫：透過交流了解國民黨重視國防

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

川普牽線 第一金太空衛星 ETF 衝高近5%

相關新聞

鴻海、台達電 四檔有戲

台股站上「24K」後，市場選股難度升高，第2季獲利擺脫新台幣走升陰霾，交出季、年雙增好成績的鴻海（2317）、台達電（2...

全民權證／中興電 選逾120天

中興電（1513）因訂單能見度無虞，與台電合作關係穩固，法人看好，台電將在第4季加速拉貨，帶動中興電營收及毛利率。另外隨...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前出席傑克森霍爾全球央行年會，儘管強調是否降息仍需觀察後續就業報告與通膨數據，但談話仍被市...

廣宇、所羅門 押長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀出機器人「新大腦」，帶動盤面上機器人族群再獲資金簇擁，包括廣宇（2328）、所羅門（2...

全民權證／千附精密 兩檔熱

千附精密（6829）下半年營收勝過上半年，主要是半導體及國防應用成長帶動；2026年亦以半導體及國防應用成長性較佳，若匯...

全民權證／台燿 挑價內外5%

台燿（6274）第2季營收67.8億元，季增6.4%、年增18.9%，毛利率21.17%，其中，產品結構優於上季，但受台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。