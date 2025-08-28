聽新聞
全民權證／中興電 選逾120天

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中興電（1513）因訂單能見度無虞，與台電合作關係穩固，法人看好，台電將在第4季加速拉貨，帶動中興電營收及毛利率。另外隨半導體業者海內外擴廠，對關鍵重電設備需求增加，中興電可望成為半導體廠的161kV高壓氣體絕緣開關設備（GIS）供應商，是營收新的成長動能。

法人分析，中興電與弘鉅汽車合作開發氫燃料電池大客車，由中興電負責關鍵的氫能動力模組與技術整合，目前氫能業務已拓展至美國、印度與中國市場，今年可望達損平。在重電業務上，中興電有望成為半導體廠161kV GIS供應商，目前已進入驗證階段。

看好中興電的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與行情。（元大證券提供）

半導體

