聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／中興電 選逾120天
中興電（1513）因訂單能見度無虞，與台電合作關係穩固，法人看好，台電將在第4季加速拉貨，帶動中興電營收及毛利率。另外隨半導體業者海內外擴廠，對關鍵重電設備需求增加，中興電可望成為半導體廠的161kV高壓氣體絕緣開關設備（GIS）供應商，是營收新的成長動能。
法人分析，中興電與弘鉅汽車合作開發氫燃料電池大客車，由中興電負責關鍵的氫能動力模組與技術整合，目前氫能業務已拓展至美國、印度與中國市場，今年可望達損平。在重電業務上，中興電有望成為半導體廠161kV GIS供應商，目前已進入驗證階段。
看好中興電的投資人可挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與行情。（元大證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言