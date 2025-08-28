廣宇、所羅門 押長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀出機器人「新大腦」，帶動盤面上機器人族群再獲資金簇擁，包括廣宇（2328）、所羅門（2359）等機器人概念股備受關注，相關權證可留意布局時機。

法人分析，廣宇今年營收將有兩位數成長，其動能來自工控、EMS代工及PCB事業成長，線束預期將持平。廣宇積極布局機器人產業，包括廣宇將收購軸向電機公司，解決目前機器人有荷重不足的痛點。

廣宇也開發高端線束，將IC移至線束上，使線束可以具備神經網路功能，預期今年底完成樣品開發。透過收購電機公司並開發高端線束，雙管齊下因應機器人發展，預期2028年機器人所帶來的營收將顯著增加。

所羅門則擁有3D AI視覺解決方案，包括在AI伺服器的組裝，可以透過機器手臂結合AI視覺，靈活改變角度，檢測記憶體是否正確插入、電源是否組裝完成等細節，大幅降低檢測死角。

法人表示，在物流應用中，貨物型態多樣，傳統單手臂取放效率有限。所羅門推出AI機器視覺加雙手臂協作方案，讓兩隻機械手臂能透過AI判斷分工，避免手臂互相碰撞導致的損壞與停工。在金屬加工產線上，所羅門的AI視覺辨識方案，可在無需震動盤的情況下，快速適應新零件，並支援高速分揀。

權證發行商表示，投資人若看好廣宇及所羅門後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。