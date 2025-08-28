聽新聞
0:00 / 0:00

廣宇、所羅門 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀出機器人「新大腦」，帶動盤面上機器人族群再獲資金簇擁，包括廣宇（2328）、所羅門（2359）等機器人概念股備受關注，相關權證可留意布局時機。

法人分析，廣宇今年營收將有兩位數成長，其動能來自工控、EMS代工及PCB事業成長，線束預期將持平。廣宇積極布局機器人產業，包括廣宇將收購軸向電機公司，解決目前機器人有荷重不足的痛點。

廣宇也開發高端線束，將IC移至線束上，使線束可以具備神經網路功能，預期今年底完成樣品開發。透過收購電機公司並開發高端線束，雙管齊下因應機器人發展，預期2028年機器人所帶來的營收將顯著增加。

所羅門則擁有3D AI視覺解決方案，包括在AI伺服器的組裝，可以透過機器手臂結合AI視覺，靈活改變角度，檢測記憶體是否正確插入、電源是否組裝完成等細節，大幅降低檢測死角。

法人表示，在物流應用中，貨物型態多樣，傳統單手臂取放效率有限。所羅門推出AI機器視覺加雙手臂協作方案，讓兩隻機械手臂能透過AI判斷分工，避免手臂互相碰撞導致的損壞與停工。在金屬加工產線上，所羅門的AI視覺辨識方案，可在無需震動盤的情況下，快速適應新零件，並支援高速分揀。

權證發行商表示，投資人若看好廣宇及所羅門後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。

AI 權證 機器人

延伸閱讀

高科大燃料電池車隊 首征H2GP世界大賽奪銀牌

廣宇7月每股賺0.01元

YouTuber開發「電擊輔助射擊」 很準但用久會引發手臂疼痛

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

相關新聞

鴻海、台達電 四檔有戲

台股站上「24K」後，市場選股難度升高，第2季獲利擺脫新台幣走升陰霾，交出季、年雙增好成績的鴻海（2317）、台達電（2...

全民權證／中興電 選逾120天

中興電（1513）因訂單能見度無虞，與台電合作關係穩固，法人看好，台電將在第4季加速拉貨，帶動中興電營收及毛利率。另外隨...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前出席傑克森霍爾全球央行年會，儘管強調是否降息仍需觀察後續就業報告與通膨數據，但談話仍被市...

廣宇、所羅門 押長天期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳秀出機器人「新大腦」，帶動盤面上機器人族群再獲資金簇擁，包括廣宇（2328）、所羅門（2...

全民權證／千附精密 兩檔熱

千附精密（6829）下半年營收勝過上半年，主要是半導體及國防應用成長帶動；2026年亦以半導體及國防應用成長性較佳，若匯...

全民權證／台燿 挑價內外5%

台燿（6274）第2季營收67.8億元，季增6.4%、年增18.9%，毛利率21.17%，其中，產品結構優於上季，但受台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。