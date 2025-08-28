鴻海、台達電 四檔有戲

台股站上「24K」後，市場選股難度升高，第2季獲利擺脫新台幣走升陰霾，交出季、年雙增好成績的鴻海（2317）、台達電（2308）等個股持續受青睬。權證券商建議，可利用認購權證參與業績強勢股走勢。

鴻海第2季營收1.7兆，季增9%、年增16%，創同期新高，主要受惠AI伺服器需求強勁成長，毛利率6.3%，每股純益（EPS）3.19元，優於市場預期。

圖／經濟日報提供

鴻海第3季雲端業務受惠AI伺服器強勁成長，預估AI伺服器營收年增大於170%，且GB機櫃出貨量將季增三倍以上，且GB200、GB300沒有轉換空窗期，大幅優於市場預期，市場預估單季營收2兆元，季增14.6%、年增10.8%，因高單價機櫃出貨大幅提升，預估毛利率6%，EPS成長至3.6元。

台達電第2季營收季增4.3%，毛利率提升至35.5%，稅後純益109.4億元，季增36.3%，EPS 5.37元，優於市場預期，其中，毛利率較佳原因主要為產品組合優化，及存貨跌價損失迴轉。目前AI伺服器業績主要由伺服器電源與水冷散熱構成。

台達電的AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升，且為AI伺服器電源解決方案主要供應商，市占率60%以上，市場估全年營收成長至5,085億元，EPS上看21.6元。

看好鴻海、台達電後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的權證介入。