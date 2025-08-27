降息預期升溫 富邦優選收益傘型基金掌握債市轉折點

Fed主席鮑爾在今(2025)年Jackson Hole年會上的言論轉趨溫和，市場普遍認為9月可能啟動降息，推升美債收益率下行、促進債市資金行情。在訊息催化下，投資人在轉折節點尋求配置利器，富邦優選收益傘型基金憑藉其「三因子多空模型」的主動調控能力展現差異化價值，打造更具收益潛力投資組合。

富邦投信表示，富邦優選收益傘型基金集合「美債多空指標」，透過政策利率缺口、經濟意外表現、債市恐慌程度三大因子進行動態判斷：政策利率缺口係以泰勒最適利率與FED當前政策利率的缺口衡量未來聯準會貨幣政策方向，透過利率缺口長短移動均值來判斷政策利率趨勢；經濟指標(經濟意外表現)係以花旗美國經濟驚奇指數長短移動平均值來判斷經濟相對市場預期表現之趨勢，並加入高低臨界點位過濾並提升策略效用；債市恐慌程度係以MOVE指數捕捉債市情緒波動與恐慌程度。透過長短期均線與臨界點設置，模型可在債市出現轉折時發出「看多」或「看空」訊號，有效引導存續期間調整。

根據富邦投信投資團隊參考美債多空指標，並應用在美元公司債投資策略進行投組平均存續期間之調整，模擬策略顯示過去五年(2019.12.30-2024.12.30) 動態調控策略報酬率為129%，績效明顯勝出彭博10年以上BBB美元息收公司債指數的116% 。透過多空指標有效控制利率風險，創造超額報酬！

相比被動跟蹤指數的 ETF，在利率轉折與政策不確定性升高的市況下，缺乏彈性調整能力容易造成表現落後。富邦投信強調，主動型債券ETF可依據市場即時變化及研究判斷進行資產調整，在劇烈波動期維持風險管理，提升資本效率。尤其目前市場面臨的不確定性增加，包括通膨回落速度、美中政策變動與資金面情緒轉變等因素交錯，能「靜中求動」的主動策略更具吸引力。

值得注意的是，Fed 預期將進入降息週期，如鮑爾於年會上暗示政策可能調整，市場提前反應，使「多空指標」更具執行意義。當指標轉向看空時，基金可透過債券期貨或衍生自利率的相關商品從事避險，調降投資組合利率敏感度；若市場轉多，則拉長布局，將視當下存續期間而定，若評估投組平均存續期間已偏長期則不從事避險。

富邦優選收益傘型基金提供投資人兩種配置選項，兩檔子基金皆為主動式管理，不受限於績效指標，主動富邦動態入息 (00982D) 100%布局投資等級債，主動富邦複合收益 (00983D) 彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會的投資人。

面對 Fed 傾向審慎降息的預期不斷升溫與全球債市逐漸翻揚的市場氛圍，搭配風險與收益兼顧的主動債ETF，不僅能提前因應政策轉向，也能在債券市場回暖時抓住先機。富邦優選收益傘型基金可望成為債市投資人的新一代智慧選擇。