市場靜待輝達財報公布 期貨多空對峙

台指期夜盤26日開盤後，在市場靜待28日凌晨輝達（NVIDIA）財報，多空都難以互越雷池一步中，雖以24,242點、下跌13點開出後，一度下殺至24,189點、下跌66點，但隨美股電子盤跌幅緩步收斂中，快速拉升至24,288點、上漲33點；晚間9點30分左右，夜盤指數在24,275點、約上漲20點附近遊走。

雖美國總統川普宣布開除聯準會理事庫克，引發市場對聯準會獨立性疑慮，庫克也回應，川普無權解僱、不會辭職，美元指數下跌、黃金價格上漲，同時，川普也再次放話，如果徵收數字稅的國家不取消這類立法，美國將對這些國家的商品徵收後續額外關稅，但市場平淡看待下，道瓊、那斯達克、標普電子盤小跌，整體市場仍在等待28日凌晨的輝達財報，目前市場普遍看好其第2季財報與第3季展望。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,180元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.5%，中型100期貨指數上漲逾0.1%。

台股26日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲27點，收24,305點，其中，外資現貨賣超145億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,523口至27,132口；投信賣超26.2 億元，自營商買超33.2億元，三大法合計賣超138.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，26日台股早盤低點24,113點守住5日多方缺口下緣支撐24,071點，且走勢由黑翻紅，技術面顯示盤勢再度轉為多方占有優勢，因此，短線有望挑戰歷史高點24,551點。