全民權證／創意 選價內外5%

創意（3443）由於部分第2季訂單遞延出貨，加上加密貨幣需求強勁，法人預期第3季營收將呈現雙位數成長，激勵股價連二日強勢大漲，昨（26）日開高收高，終場大漲7.3%、收1,395元，攀波段反彈高峰。

法人指出，儘管第3季NRE表現不如預期，不過Turnkey單季營收除加密貨幣出貨強勁外，部分第2季訂單遞延出貨挹注，帶動整體第3季業績將較第2季呈現雙位數成長。

此外，外資摩根士丹利指出，創意除今年雙位數成長目標不變外，明年仍可持續成長，且已收到部分加密貨幣客戶預付款，營收可能有額外上行空間。權證發行商建議，看好創意後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過六個月的相關權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。