全民權證／華碩 押寶逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理

華碩（2357）第2季營收季增27.3%、年增29.7%，創下單季新高，主要受惠電競產品及AI伺服器強勁成長，GB200與B200產品也順利量產出貨，毛利率13.8%，業外利益為41.9億元，稅後純益98億元，每股純益（EPS）為13.2元。

展望後市，市場預期第3季營收仍可持續保持季成長態勢，其中，伺服器在下一代AI伺服器GB300和B300產品最快將於9月出貨，目前已接獲多家國際CSP客戶的訂單，全年AI伺服器營收占比有望達15%以上；PC產品則預期季成長5%~10%，市場預估全年營收為7,042億元，年成長19.9%，毛利率14.8%，EPS為50元。

權證券商建議，看好華碩後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

台指期 偏多架構不變

台指期昨（26）日呈高檔震盪格局，回測10日線出現買盤進場拉抬，終場小跌2點，收在24,253點，仍站穩在所有均線之上，...

期貨商論壇／亞光期 潛力十足

亞光（3019）憑藉多元產品線、產能擴張與前瞻技術布局，營運結構持續優化，未來在光學產業中具備長期成長潛力；上半年新台幣...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

市場對美國降息預期走升有利金價短線表現，想參與貴金屬行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」，兩...

京元電、健鼎 認購亮

華通、景碩 四檔聚焦

輝達（NVIDIA）本周將公布財報，加上台股震盪劇烈，法人逢低掃貨的華通（2313）、景碩（3189）等AI供應鏈，成為...

健策靚 挑逾三個月

健策（3653）在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，第2季純益11.21億元，為歷來最強第2季，每股純益...

