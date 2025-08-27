全民權證／華碩 押寶逾120天

華碩（2357）第2季營收季增27.3%、年增29.7%，創下單季新高，主要受惠電競產品及AI伺服器強勁成長，GB200與B200產品也順利量產出貨，毛利率13.8%，業外利益為41.9億元，稅後純益98億元，每股純益（EPS）為13.2元。

展望後市，市場預期第3季營收仍可持續保持季成長態勢，其中，伺服器在下一代AI伺服器GB300和B300產品最快將於9月出貨，目前已接獲多家國際CSP客戶的訂單，全年AI伺服器營收占比有望達15%以上；PC產品則預期季成長5%~10%，市場預估全年營收為7,042億元，年成長19.9%，毛利率14.8%，EPS為50元。

權證券商建議，看好華碩後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

