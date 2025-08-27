快訊

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者徐牧民整理

台達電（2308）AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，有助於毛利率提升。台達電AI伺服器電源市占率60%以上，為主要受惠者。

台達電第2季營收季增4.3%、年增19.9%，每股純益（EPS）為5.37元，各項都創下單季新高，主要動能來自AI伺服器電源與資料中心液冷方案需求強勁，加上電源及零組件、基礎設施產品毛利率較高，及第2季有存貨跌價損失迴轉，帶動毛利率季、年雙增。

台達電水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar。目前出貨以系統類的Sidecar為主。水冷散熱2024年營收比重低於1%，預期2025年營收比重提升至6%。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距到期日250天以上的認購權證介入。（中國信託證券提供）

