健策（3653）在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，第2季純益11.21億元，為歷來最強第2季，每股純益（EPS）7.85元；上半年EPS達17.44元，為同期新高。

健策第2季營收51.81億元，季增9%，年增52.3%；稅後純益11.21億元，季減18.1%，年增31.7%。上半年營收99.33億元，年增58.5%，距離百億元大關只差一步，並創同期新高。

健策7月營收16.82億元，年增42%，展望2026年GB300、Rubin甚至NV均已開始討論要用更高規micro channel Lid等設計，未來隨著封裝尺吋面積變大，散熱設計難度只會增加不會減少。

法人表示，過去均熱片、水冷板與封裝蓋板分屬散熱、液冷與半導體封裝領域界線明確。但隨AI晶片功耗上升，水冷系統朝高整合發展，三者逐漸融合為一體化模組，促使原本分工的廠商彼此競爭，形成跨界整合的全新競爭局面。

法人預期，隨高階AI平台升級與水冷滲透率提升，具備高整合製程與散熱模組設計能力的廠商，將在競爭中掌握優勢。健策已投入相關技術開發，並在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，鎖定次世代AI伺服器的高功率、高密度熱管理需求。

為因應需求，健策積極展開擴產計畫，旗下大園新廠已開始動工，預估將在2025年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，明年與後年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

看好健策後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證介入。