快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

京元電、健鼎 認購亮

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照
京元電董事長李金恭。聯合報系資料照

今日主題

美國聯準會釋出鴿派言論，激勵美股勁揚，台股也一舉站回24,000點並重返月線；接下來輝達財報可能有好消息，但指數衝高後的獲利回吐及232調查結果也成為疑慮。此前三大法人在大盤拉回跌破月線時，默默掃貨AI股，成為資金聚焦標的，相關權證也交投熱絡。

台股昨（26）日開低走高，指數連二漲，頗有蓄勢再戰歷史新高的企圖。隨輝達財報即將公布，市場押寶性買盤大舉進駐AI供應鏈，激勵相關個股群起收紅，其中，京元電（2449）收漲近3%，健鼎（3044）上漲1.1%，表現相對亮眼。

年初有本土法人提出今年「只有AI好，其他都不好」預期，現在看來似已逐漸得到印證。經濟部日前發布7月外銷訂單金額為576.4億美元，創歷年同月新高，主要受惠AI商機太強勁，預期下半年外銷接單也將由AI商機獨撐大局。

隨著AI需求火熱亮眼，使得近來AI相關概念股，成為推升台股不斷創高走揚的關鍵。事實上，進場追捧AI概念股的資金，已由原先聚焦晶圓代工股，逐漸蔓延到下游硬體、零組件、BBU、及高速傳輸等領域。

其中，測試大廠京元電，在繳出優於預期的第2季財報後，展望後續，法人指出，因受惠來自大客戶AI產品世代轉換後放量出貨，加上CSP業者對ASIC新品的測試需求，帶動業績將持續揚升；外資摩根士丹利（大摩）等均給予「優於大盤」的投資評等。

健鼎方面，法人指出，下半年該公司有望打入美系大型CSP業者的AI ASIC專案，加上歐美品牌AI伺服器、歐美大型CSP AI ASIC專案等需求，將為今年AI伺服器業務成長動能添柴加薪，因而內外資法人紛紛看好按讚。

權證發行商建議，看好京元電、健鼎等「AI概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI 權證 概念股

延伸閱讀

全球矚目！AI模型王座之爭開打 法人點名台系六檔供應鏈受惠

創意連兩日勁揚17.2%收1,395元 ASIC、先進封裝題材升溫

世芯、聯發科 押逾三個月

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台指期昨（26）日呈高檔震盪格局，回測10日線出現買盤進場拉抬，終場小跌2點，收在24,253點，仍站穩在所有均線之上，...

期貨商論壇／亞光期 潛力十足

亞光（3019）憑藉多元產品線、產能擴張與前瞻技術布局，營運結構持續優化，未來在光學產業中具備長期成長潛力；上半年新台幣...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

市場對美國降息預期走升有利金價短線表現，想參與貴金屬行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」，兩...

京元電、健鼎 認購亮

今日主題

華通、景碩 四檔聚焦

輝達（NVIDIA）本周將公布財報，加上台股震盪劇烈，法人逢低掃貨的華通（2313）、景碩（3189）等AI供應鏈，成為...

健策靚 挑逾三個月

健策（3653）在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，第2季純益11.21億元，為歷來最強第2季，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。