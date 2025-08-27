華通、景碩 四檔聚焦

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
景碩董事長廖賜政。 聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）本周將公布財報，加上台股震盪劇烈，法人逢低掃貨的華通（2313）、景碩（3189）等AI供應鏈，成為市場聚焦點，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

華通第2季營收季增8.8%、年增7.8%，主要受惠陸系手機仍獲補貼，且美系大客戶PC類新品，衛星訂單也較上季增長，且低毛利率的SMT營收占比持續下滑，產品組合轉佳，毛利率18.24%，優於預期，稅後純益受提列匯兌損失等影響，為8.3億元，較上季下滑，每股純益（EPS）為0.7元。

第3季為傳統旺季，秋季美系手機新機仍有旺季特性；NB機種第4季將有新機，華通今年持續擴大接單比重；穿戴式AI眼鏡客戶、美系CSP業者貢獻穩定；衛星訂單能見度約與第2季相當，加上網通訂單受惠AI趨勢明顯成長，市場預期全年營收766.4億元，年成長5.8%，毛利率18.4%，稅後純益62.2億元，獲利年成長11.3%，EPS上看5.2元。

景碩第2季營收季增10.9%、年增31%，毛利率21.08%，稅後純益為3.3億元，季增22.5%，EPS為0.74元，優於市場預期，上半年EPS為1.35元。

第3季營運上，顯卡接單至年底逐季走高，帶動ABF稼動率維持高檔，以及BT報價反映成本上漲0~5%，市場預估全季營收103.3億元，季增8.1%、年增26.1%，獲利部分，毛利率調整至23.2%，稅後純益4.5億元，季增34.4%，EPS為1元。

市場預估全年營收385.6億元，年增26.3%，稅後純益15.2億元，EPS為3.3元。

權證發行商建議，若看好華通、景碩的投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品靈活操作。

