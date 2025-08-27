快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

期貨商論壇／亞光期 潛力十足

經濟日報／ 記者周克威整理
亞光董事長賴以仁。 記者黃仲裕／攝影
亞光董事長賴以仁。 記者黃仲裕／攝影

亞光（3019）憑藉多元產品線、產能擴張與前瞻技術布局，營運結構持續優化，未來在光學產業中具備長期成長潛力；上半年新台幣升值反帶來匯兌收益，顯示財務靈活度，亞光期值得投資人持續關注。

亞光今年第2季稅後純益7.9億元，季增2.6倍、年增79%，每股獲利（EPS）2.86元；全季毛利率提升至20%，除本業成長外，利息收入與匯兌收益亦貢獻獲利。上半年累計純益10.19億元，年增83%，EPS為3.65元，表現明顯優於去年。

亞光指出，全球經濟環境具不確定性，將用三方向維持優勢，首先，與LGIT策略合作，拓展車載與高階智慧型手機鏡頭市場；其次，加速菲國新廠建設，推動東南亞多元產地布局，降低關稅與地緣風險；最後，深化Metalens技術，鎖定AR、VR與AI應用，提高競爭門檻。

產品需求面擴張，數位相機與運動相機鏡頭成長顯著，運動相機鏡頭年增率達220%，成主要動能。

亞光車載鏡頭供應Tesla及歐日車廠，隨Robotaxi商業化與自駕技術升級，長線需求更具想像空間。短期挑戰來自緬甸生產的數位相機完成品，約五成銷往美，面臨40%高關稅壓力，但已擴大菲國與泰國產能以分散影響。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

亞光 數位相機 手機鏡頭

延伸閱讀

輝達打造實體AI應用的「大腦」 亞光、宏捷科、穩懋進補

世芯、聯發科 押逾三個月

全民權證／川湖 瞄準逾150天

南僑自結累計前七個月 EPS 0.75元

相關新聞

台指期 偏多架構不變

台指期昨（26）日呈高檔震盪格局，回測10日線出現買盤進場拉抬，終場小跌2點，收在24,253點，仍站穩在所有均線之上，...

期貨商論壇／亞光期 潛力十足

亞光（3019）憑藉多元產品線、產能擴張與前瞻技術布局，營運結構持續優化，未來在光學產業中具備長期成長潛力；上半年新台幣...

期貨商論壇／黃金期 留意風險

市場對美國降息預期走升有利金價短線表現，想參與貴金屬行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」，兩...

京元電、健鼎 認購亮

今日主題

華通、景碩 四檔聚焦

輝達（NVIDIA）本周將公布財報，加上台股震盪劇烈，法人逢低掃貨的華通（2313）、景碩（3189）等AI供應鏈，成為...

健策靚 挑逾三個月

健策（3653）在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，第2季純益11.21億元，為歷來最強第2季，每股純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。