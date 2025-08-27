期貨商論壇／黃金期 留意風險

市場對美國降息預期走升有利金價短線表現，想參與貴金屬行情的投資人可透過台灣期交所推出的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」，兩者皆屬小型契約，交易門檻低，但需留意契約規模、保證金和幣別不同。「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」則以新台幣計價，須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會的演講引發市場熱議，市場對9月降息預期高漲。鮑爾移除對有效下限（ELB）的強調，因過分聚焦ELB可能導致政策誤判。

同時，聯準會放棄「彈性平均通膨目標制」，回歸傳統2%通膨目標，強調穩定通膨而非補償過去平均值，反映其對當前通膨風險的高度重視。此外，鮑爾重新闡釋「最大就業」，澄清將靈活應對勞動市場緊繃與通膨風險，政策空間更具彈性。

未來聯準會貨幣政策框架在Phillips Curve中可能會更著重關注就業市場，指向終於將啟動降息循環以支撐經濟。目前各國關稅逐步上路，加上整體關稅幅度高於預期，理論上，聯準會打保守牌機率高，但鮑爾態度卻忽然轉鴿，脫離日前邊走邊看的態度。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）