台指期 偏多架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期昨（26）日呈高檔震盪格局，回測10日線出現買盤進場拉抬，終場小跌2點，收在24,253點，仍站穩在所有均線之上，與現貨逆價差52.1點。期貨商表示，在跌破重要支撐月線之前，整體偏多架構沒有改變，短線有機會再次挑戰歷史高點。

台股昨日開低走高，早盤一度大跌逾百點，所幸在機器人、軍工等概念股輪漲助攻下，指數震盪回穩，塑膠上漲1.5%、表現最亮眼，其他電子以1.1%緊隨其後，終場成交量能再次突破5,000億元，指數上漲27點、收在24,305點。

台指期則小跌2點收再24,253點，逆價差為50.1點；三大法人淨多單減少923口至768口，其中外資淨空單增加1,523口至27,132口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加289口至2,044口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI總量依舊大於買權，目前選擇權多方表態不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月第四周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點；月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.36，VIX指數下降0.32至21.93；外資台指期買權淨金額0.28億元、賣權淨金額-0.05億元，整體選擇權籌碼面中性。

台股多方趨勢未改，短線震盪來自外部消息面干擾，但中長期主升段格局依舊，後續需觀察美公債殖利率走勢與科技權值股的續航力，若量能維持逾4,000億元且指數守穩半年線，則多頭結構將持續推進。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面保守；技術面上，台股續測試20日起跌位置，目前在24,000點關卡上下拉鋸，短線拉回仍可樂觀看待。

京元電、健鼎 認購亮

