2025群益期貨 TOP TRADER競賽落幕 新世代「少年股神」前三強全破百％

群益期貨於8月22日舉辦「2025 TOP TRADER群益新力軍」頒獎暨結訓典禮，為今(2025)年度全台最大規模的大專生交易競賽畫下圓滿句點。這屆競賽吸引近90所大專院校、約3,000名學子熱烈參與，展現台灣年輕世代對投資交易的高度熱情。

經過近三個月的激烈角逐，國立高雄應用科技大學郭瑞傑同學憑藉美股CFD的卓越操作，以179.23%的驚人報酬率 奪下冠軍，獨得10萬元獎金；亞軍及季軍則分別獲得5萬元與3萬元獎金。同時，國立臺中科技大學也再度在校際競賽中脫穎而出，連續兩年為學校爭光。

自2014年首度舉辦以來，「群益新力軍」已成為全台最具影響力的大專生交易競賽之一，被譽為培養未來交易明星的搖籃。群益期貨除提供獎金外，更為表現優異的參賽者安排「自營交易員培訓計畫」，並邀請業界菁英分享實戰經驗。這屆培訓特別邀請首屆「新力軍」學員 MGK 葛瀚中、「啟蒙時代-交易研究院」創辦人賴聖唐、「威旭資訊」營運長粘哲偉、「自由人」李堯勳及「金融怪傑」阿魯米，與學員面對面交流，傳授寶貴心法。

典禮當天，實單賽冠軍指導教授─高雄應用科技大學鄭智陽與成功大學蔡群立教授亦親臨致詞。兩位教授肯定競賽不僅提供高額獎勵與專業培訓，更為學員創造優先實習與就業機會，協助年輕人將所學應用於職場，奠定扎實基礎。

今年活動首度導入全新「群益CTA」交易平台，協助參賽者強化操作策略，讓前三名選手皆繳出超過100%的報酬率。群益CTA具備多項亮點功能，包括能在技術線圖上直接下單並設定停損停利的「圖表交易」，可於成交後自動取消另一邊委託、有效降低風險的「OCO智慧單」，以及能透過價格疊圖輔助擬定價差策略、提升交易績效的「配對疊圖」。同時，群益期貨也推出美股CFD投資優惠，全面免除最低交易金額限制（免低消），並提供萬分之五的手續費優惠，即日起至2025年12月31日止，協助投資人以超低成本進軍美股市場，靈活掌握全球財富機會。