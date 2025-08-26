快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

市場維持觀望態度 台指期收黑、小跌2點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期26日早盤以24,143點、下跌112點開出，盤中對低一度達24,070點，後續跌幅稍有收斂，午盤過後一度翻紅，不過明顯市場態度保守，後續仍跌至平盤以下，終場收在24,253點，下跌2點，跌幅0.01%。

另外，台積電期收1175元，上漲5元，電子期上漲0.41%，中型100期貨上漲0.46%。

輝達財報將於27日美股盤後開出，投資人關注希望其能帶動相關AI個股走勢，另外「新機器人大腦」同樣為最新焦點之一。

法人表示，AI支撐台股中長期維持多頭未變，但FOMO效應推升AI股評價水準已攀升至歷史高位，也帶動非AI族群出現「補漲」甚至「高估」情況。

台指期淨部位方面，三大法人台指期昨日淨多單增加1,717口至1,691口，其中外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。

AI 台指期

延伸閱讀

市場觀望輝達財報 台指期下跌百點開出

台指期 外資樂觀布局

台指期 有望向上表態

黃仁勳「快閃」 台指期夜盤勁揚逾百點

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

受聯準會主席鮑爾放鴿，及美國政府入股台積電疑慮消除，股期雙市昨（25）日同步大漲。台指期跳空開高超過300點，隨著電子權...

聯亞期保證金調高

期交所今（26）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，調高主因聯亞（3081）...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增...

期貨商論壇／永續期 動能轉強

台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌...

世芯、聯發科 押逾三個月

AI需求強勁，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等供應鏈前景持續看好；權證券商建議，看好ASIC等族群後市的投資...

所羅門、大銀微 四檔耀眼

台股昨（25）日大漲512點，機器人族群表現強勢，市場買盤明顯聚焦於自動化與智慧製造題材，包括所羅門（2359）、大銀微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。