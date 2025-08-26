市場維持觀望態度 台指期收黑、小跌2點

台指期26日早盤以24,143點、下跌112點開出，盤中對低一度達24,070點，後續跌幅稍有收斂，午盤過後一度翻紅，不過明顯市場態度保守，後續仍跌至平盤以下，終場收在24,253點，下跌2點，跌幅0.01%。

另外，台積電期收1175元，上漲5元，電子期上漲0.41%，中型100期貨上漲0.46%。

輝達財報將於27日美股盤後開出，投資人關注希望其能帶動相關AI個股走勢，另外「新機器人大腦」同樣為最新焦點之一。

法人表示，AI支撐台股中長期維持多頭未變，但FOMO效應推升AI股評價水準已攀升至歷史高位，也帶動非AI族群出現「補漲」甚至「高估」情況。

台指期淨部位方面，三大法人台指期昨日淨多單增加1,717口至1,691口，其中外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。