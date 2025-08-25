日盤噴出後 台指期夜盤休整再戰

台指期夜盤25日開盤後，在台股日盤飆漲512點，多頭力竭，加上美股電子盤跌勢擴大下，以24,230點、下跌25點開出後，一路震盪走低，最低來到24,156點、下跌99點，在晚間9點30分左右，夜盤指數在24,170點、下跌約85點附近遊走。

聯準會主席鮑爾在全球央行年會中暗示，有望啟動降息，儘管市場認為還需觀察9月將公布的就業、CPI等經濟數據，但在德意志、巴克萊等大行紛紛預估9月降息1碼、全年2碼中，美股22日大漲，道瓊指數創歷史新高中，台股25日也報復性反彈512點，但在行情飆漲後，多頭似有力竭跡象，包括美股電子盤也出現大漲後壓回走勢中，台指期夜盤走低震盪。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,165元，下跌5元附近遊走，電子期下跌0.3%，半導體期下跌0.3%，中型100期貨指數下跌逾0.1%。

台股25日盤面各類股漲多跌少，指數終場大漲512點，收24,277點，其中，外資現貨買超241.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,126口至25,609口；投信買超32.2億元，自營商買超57.3億元，三大法人合計買超330.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股價漲量增，出現多方缺口、且強勢站回所有均線，雖看似短線轉強，但成交量能尚未回到月均量，且20日空方缺口也還沒回補，5日線仍下彎，在缺口回補前，大盤維持強勢整理，待缺口補齊、且量能回到月均量，才有機會挑戰前方歷史新高24,551點。