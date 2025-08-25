全民權證／富世達 兩檔風光

富世達（6805）在水冷快接頭打入輝達GB系列伺服器的利多發酵下，昨（25）日股價強鎖漲停，漲停價1,140元創歷史新高，相關認購權證也井噴大漲。該公司目前技術面延續多頭走勢，水冷題材持續吸引法人買盤。

隨AI運算需求提升，伺服器架構正朝向更高效能與散熱需求發展。台廠中，法人分析，富世達已取得輝達GB系列伺服器新型散熱接頭（NVQD）認證，隨GB200出貨放量、GB300也接續出貨，將嘉惠後續營運表現。事實上，外資紛紛看好富世達基本面表現，包括高盛、摩根士丹利、大和資本等均給予正向評級。

權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過200天的相關權證進行布局。（兆豐證券提供）

