全民權證／川湖 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者周克威整理

川湖（2059）第2季毛利率77.5%，稅後純益6.14億元，每股純益（EPS）為6.45元；由於營收規模持續向上，且若排除匯率因素，營收季成長可達17%，顯示客戶需求相當強勁。

川湖7月營收月增1.5%、年增58.8%，上半年稅後純益31.26億元，EPS為32.8元。法人表示，市場正向看待整體AI未來發展，預估第3季業績較第2季成長，下半年也會優於上半年，主要是隨各種AI模型以及CSP廠商持續發展擴張，包括現在GB200量產、GB300和ASIC需求放量提升，未來成長趨勢明確，法人預估今年營收為174.8億元，年成長72.6%，EPS為91.1元。

權證券商建議，看好川湖後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

