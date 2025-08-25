全民權證／神達 挑價內外10%

神達（3706）本業獲利漸入佳境，營業利益已連續五個季度創下新高，隨新產能開出，第4季營收將明顯擴大，今、明年每股純益（EPS）將跳升至5元、8.1元水準。

神達2024年本業轉虧為盈，主要受惠最大客戶訂單貢獻；神達擴廠除因應大客戶網通機櫃需求，近期新增四廠主要將生產網通及液冷機櫃，顯示AI伺服器占比可望逐步攀升。此外，公司與AMD合作多年，預期將切入下一代MI 400系列，估2026年AI伺服器成長可望翻倍，網通機櫃維持高雙位數成長。

權證發行商建議，看好神達後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

