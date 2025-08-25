快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／神達 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

神達（3706）本業獲利漸入佳境，營業利益已連續五個季度創下新高，隨新產能開出，第4季營收將明顯擴大，今、明年每股純益（EPS）將跳升至5元、8.1元水準。

神達2024年本業轉虧為盈，主要受惠最大客戶訂單貢獻；神達擴廠除因應大客戶網通機櫃需求，近期新增四廠主要將生產網通及液冷機櫃，顯示AI伺服器占比可望逐步攀升。此外，公司與AMD合作多年，預期將切入下一代MI 400系列，估2026年AI伺服器成長可望翻倍，網通機櫃維持高雙位數成長。

權證發行商建議，看好神達後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

神達 網通

延伸閱讀

外資買超241億元 買超神達逾3萬張最多、台積電也由賣轉買

高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元

貿聯、神達 四檔閃亮

外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

受聯準會主席鮑爾放鴿，及美國政府入股台積電疑慮消除，股期雙市昨（25）日同步大漲。台指期跳空開高超過300點，隨著電子權...

聯亞期保證金調高

期交所今（26）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，調高主因聯亞（3081）...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增...

期貨商論壇／永續期 動能轉強

台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌...

世芯、聯發科 押逾三個月

AI需求強勁，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等供應鏈前景持續看好；權證券商建議，看好ASIC等族群後市的投資...

所羅門、大銀微 四檔耀眼

台股昨（25）日大漲512點，機器人族群表現強勢，市場買盤明顯聚焦於自動化與智慧製造題材，包括所羅門（2359）、大銀微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。