世芯、聯發科 押逾三個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
世芯董事長沈翔霖。聯合報系資料照
AI需求強勁，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等供應鏈前景持續看好；權證券商建議，看好ASIC等族群後市的投資人，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

分析師表示，世芯-KY第3季將有CSP客戶三代晶片的NRE將陸續開始認列，第4季更有車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始陸續貢獻營收，因此，預估第3季營收將優於上季，獲利方面，下半年將優於上半年。

分析師並認為，世芯-KY營運低點出現在第2季，下半年將迎來車用ADAS晶片加上CSP客戶三代晶片的NRE認列，營收及獲利可望不低於上半年，預估全年營收403億元，每股純益（EPS）70.1元至72.9元間。2026年營收預估為850億元，年成長110.8%，稅後純益將大幅成長至116億元，年成長104%，EPS倍數成長至131.9~143.4元間。

聯發科7月營收雖受SMART EDGE方面的產品有提前拉貨，導致需求較低，不過，天璣9500將發表，市場預期8、9月營收將攀升。第3季營收預估為1,387.8億元，季減7.7%，年成長5.3%，稅後純益236.1億元，EPS 14.7元。聯發科目前ASIC產品未有任何遞延，明年開始貢獻業績，另外也持續延伸到其他CSP客戶。

ASIC將貢獻聯發科約10億美元，且集中在明年下半年貢獻，雖受到關稅影響，加上中國政府在上半年補貼力道較強，下半年減弱，使得市場需求有所下修，不過，聯發科已開始著手研發2奈米手機晶片，與國際品牌大廠時間點相當，未來競爭力可期，法人預估今年EPS為66.3元、與去年相當，明年進一步成長為77.7元、年增17.2%。

看好世芯-KY、聯發科後市的投資人，可選價內外5%以內、有效天期三個月以上權證靈活操作。

營收 聯發科

