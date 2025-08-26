聽新聞
期貨商論壇／黃金期 靈活操作
聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增長」時，實質利率下行是黃金最大的利多，投資人可透過黃金期貨靈活操作。
由於黃金無孳息特性，其相對吸引力取決於利率水準與美元強弱；當利率下降、美元走弱，黃金持有成本下降，投資人更傾向配置黃金作為價值儲藏。，市場對貨幣政策民粹化與美元信用的疑慮，黃金正站上宏觀資金配置的有利位置。
鮑爾強調，通膨風險尚存，但就業市場下行壓力已經顯現，代表未來數月，美國經濟數據的演變將成為黃金走勢的核心變因。若勞動市場持續疲軟，聯準會勢必加快降息步伐，黃金將受惠於避險與政策利多的雙重支撐；反之，若物價因關稅與消費品加價而再度上行，將限制降息空間，黃金可能面臨短線震盪。值得注意的是，即便短期通膨反彈，市場更傾向將其解讀為「貨幣貶值背景下的通膨」，對黃金而言並非純粹利空，反而可能成為價值保值需求的推力。
金價在前期美元走弱的支撐下已建立強勁底部，未來若突破關鍵阻力位，將打開新的上行區間。（統一期貨提供）
