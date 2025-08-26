快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增長」時，實質利率下行是黃金最大的利多，投資人可透過黃金期貨靈活操作。

由於黃金無孳息特性，其相對吸引力取決於利率水準與美元強弱；當利率下降、美元走弱，黃金持有成本下降，投資人更傾向配置黃金作為價值儲藏。，市場對貨幣政策民粹化與美元信用的疑慮，黃金正站上宏觀資金配置的有利位置。

鮑爾強調，通膨風險尚存，但就業市場下行壓力已經顯現，代表未來數月，美國經濟數據的演變將成為黃金走勢的核心變因。若勞動市場持續疲軟，聯準會勢必加快降息步伐，黃金將受惠於避險與政策利多的雙重支撐；反之，若物價因關稅與消費品加價而再度上行，將限制降息空間，黃金可能面臨短線震盪。值得注意的是，即便短期通膨反彈，市場更傾向將其解讀為「貨幣貶值背景下的通膨」，對黃金而言並非純粹利空，反而可能成為價值保值需求的推力。

金價在前期美元走弱的支撐下已建立強勁底部，未來若突破關鍵阻力位，將打開新的上行區間。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

通膨 降息 期貨交易

延伸閱讀

美聯準會主席演說增強降息希望 亞股多收高

鮑爾輕聲鴿唱！ 國泰世華：9月降息大門已敞開

歐洲央行總裁警告 破壞央行獨立性恐釀經濟功能失調

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

受聯準會主席鮑爾放鴿，及美國政府入股台積電疑慮消除，股期雙市昨（25）日同步大漲。台指期跳空開高超過300點，隨著電子權...

聯亞期保證金調高

期交所今（26）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，調高主因聯亞（3081）...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增...

期貨商論壇／永續期 動能轉強

台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌...

世芯、聯發科 押逾三個月

AI需求強勁，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等供應鏈前景持續看好；權證券商建議，看好ASIC等族群後市的投資...

所羅門、大銀微 四檔耀眼

台股昨（25）日大漲512點，機器人族群表現強勢，市場買盤明顯聚焦於自動化與智慧製造題材，包括所羅門（2359）、大銀微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。