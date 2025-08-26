快訊

期貨商論壇／永續期 動能轉強

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌的失土，市場解讀為「小降息，小成功」，雖然實際降息並未發生，但預期心理的修正已足以提振投資人信心。

觀察現貨結構，權值股資金回流，台積電（2330）、聯發科等半導體龍頭同步走強，帶動大盤反彈，永續期貨的多方動能亦獲得支撐；此外，台指期未平倉淨空單口數下降，外資多單回補跡象明顯，顯示期貨行情仍有機會進一步走揚。

從選擇權籌碼來看，Put/Call比上升至相對高檔，市場避險需求增加，是短線氛圍逐漸轉為偏多，需要相對應的避險部位，這與現貨資金回補方向一致，強化永續期貨行情的上攻條件。

不過，本周仍有兩大關鍵事件，分別是周四輝達財報與周五美國PCE數據。若輝達財報優於預期，AI需求持續推動供應鏈，台股權值股將再度獲得資金挹注，期貨多單動能有望延續。

若資金動能延續，永續期貨行情將具備再度噴出的條件；反之，若外資在PCE公布後選擇獲利了結，則短線波動風險不可忽視。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台股 權值股 期貨交易

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

受聯準會主席鮑爾放鴿，及美國政府入股台積電疑慮消除，股期雙市昨（25）日同步大漲。台指期跳空開高超過300點，隨著電子權...

聯亞期保證金調高

期交所今（26）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，調高主因聯亞（3081）...

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

聯準會主席鮑爾上周明確暗示未來降息周期將開啟，金融市場迅速反映。歷史經驗顯示，當聯準會政策由「抗通膨」轉向「保就業、促增...

期貨商論壇／永續期 動能轉強

台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌...

世芯、聯發科 押逾三個月

AI需求強勁，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等供應鏈前景持續看好；權證券商建議，看好ASIC等族群後市的投資...

所羅門、大銀微 四檔耀眼

台股昨（25）日大漲512點，機器人族群表現強勢，市場買盤明顯聚焦於自動化與智慧製造題材，包括所羅門（2359）、大銀微...

