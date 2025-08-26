台指期 外資樂觀布局

受聯準會主席鮑爾放鴿，及美國政府入股台積電（2330）疑慮消除，股期雙市昨（25）日同步大漲。台指期跳空開高超過300點，隨著電子權值股獲得買盤敲進，一路走高，終場以紅K棒作收，飆漲501點、收24,251點，逆價差為26.38點，外資未平倉淨空單進一步減少1,126口至25,609口。

台股昨日呈開高走高格局，電子權值股火力全開，鴻家軍，矽光子、機器人、軍工等主流族群全面走強，終場指數指數上漲512點、漲幅2.1%、收在24,277點。期貨市場面，台指期上漲501點、至24,251點，逆價差為22.38點。

三大法人台指期淨多單增加1,717口至1,691口，其中外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.6萬餘口，買權OI增量呈現不足；周選擇權方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權略為樂觀，籌碼面樂觀；技術面上，昨日台積電領漲表態，目前在台股波動率走低趨勢不變下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，目前指數成功收復所有均線，因此在跌破重要支撐月線前，整體偏多架構沒有改變，短線有機會再次挑戰歷史高點。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，8月第四周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點；外資台指期買權淨金額0.5億元、賣權淨金額-0.07億元，整體選擇權籌碼面偏多。