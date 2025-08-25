快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

9月台股期指漲501點

中央社／ 台北25日電

台北股市今天終場漲512.91點，收24277.38點。9月台指期以24251點作收，上漲501點，與現貨相較，逆價差26.38點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨23750點、10月期貨23743點。

台股今天終場漲512.91點，收24277.38點，成交金額新台幣4178.33億元。

9月台指期貨以24251點作收，漲501點，成交6萬3086口；10月期貨以24240點作收，漲497點，成交693口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

台股勁揚近600點…重返2萬4關卡！郭哲榮：散戶不相信行情所以噴不停

台股上周拉回 投資人逢低布局主動式 ETF

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

相關新聞

台指期 有望向上表態

台股上周五（22日）開高走低，指數終場下跌197點，收在全日最低的23,764點；台指期下跌102點、至23,750點，...

聯茂期保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高聯茂期貨契約（KBF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係聯茂（6...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

近期黃金期貨受制於美元與利率預期的交互作用，短線缺乏單邊方向。市場對聯準會9月降息1碼的機率仍高，但由於相關預期已大部分...

期貨商論壇／台達電期 後市俏

台達電（2308）為電源管理與散熱解決方案大廠，近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，核心業務涵蓋...

中砂、致茂 認購有戲

由於先進製程、自主供應鏈兩大趨勢成為推升半導體設備的中長期成長動能，中砂（1560）與致茂（2360）可望受惠相關商機。

華碩、技嘉 四檔馬力強

AI在PC產品滲透率漸上升，預期今年具備NPU處理器的AI PC滲透率達40%，為推動整體PC成長的一大關鍵，並帶動整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。