多項利多加持 台指期勁揚收在24,251點、上漲501點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期25日以24,120點開出，盤中持續走高，終場收在24,251點，上漲501點，漲幅2.11%。另外，台積電（2330）期收1,175元，上漲35元，電子期上漲2.7%，中型100期貨上漲1.98%。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,866口至26口，其中外資淨空單減少3,652口至26,735口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,410口至3,256口。

聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論、魏哲家親口澄清美國政府不會入股台積電、輝達（NVIDIA）預計今推出「機器人大腦」新產品、生技 BTC 會議今起連三日舉辦、華為及蘋果下個月發表旗艦新機、國際半導體展9月10日登場規模創新高，上述利多加持指數走高。

法人指出，眾多利因素帶動台股反攻2萬4關卡。惟技術線型顯示盤整、日銀總裁暗示再度升息，預估短線上攻上2萬4關卡後，預計高檔震盪整理。

