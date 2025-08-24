快訊

蔡賴合體喊團結 嗅出蔡英文「救駕」味道 賴總統人事改組向英系釋權

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗美國 抱回暌違29年總冠軍

大亞、億泰 押逾三個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近日維持高檔震盪，盤面上資金偏好題材個股，其中電線電纜股的大亞（1609）、億泰（1616）股價亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台電將投資5,645億元的「電網韌性建設計畫」，在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統，其中配電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

法人指出，以建置1GW（10億瓦） 的電廠為例，需要逆變器、變壓器、GIS開關、配電盤及保護設備和電纜，我國重電廠商的全球市占率低，未來有較大的成長空間，目前以國內市場為主、海外市場為輔。面對需求持續成長的市場，國內重電業者均積極擴產來因應。

大亞在手訂單滿檔，且近期以「超導熱銅包鋁線」跨入無人機市場，將為營運創造新動能；儲能方面，短期目標為今年累計建置100MW（百萬瓦） AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務。

大亞綠能旗下已經有73座太陽能電廠、總共207MW裝置容量，未來將積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。儲能方面，短期目標為今年累計建置100MW AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務。

億泰為因應產能擴充產線，先前斥資8,000萬元購入2,000多坪農地。展望未來，億泰持續發展產品專業化以區隔市場，增加高附加價值產品的銷售比重，以提高獲利能力。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

個股 太陽能電廠

延伸閱讀

影／小琉球全島第一個紅綠燈 將在9月中旬啟用

核三公投未過 74%贊成重啟…台電：依法啟動自我安檢

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

最牛一輪／大亞放電 凱基51帶勁

相關新聞

台指期 有望向上表態

台股上周五（22日）開高走低，指數終場下跌197點，收在全日最低的23,764點；台指期下跌102點、至23,750點，...

聯茂期保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高聯茂期貨契約（KBF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係聯茂（6...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

近期黃金期貨受制於美元與利率預期的交互作用，短線缺乏單邊方向。市場對聯準會9月降息1碼的機率仍高，但由於相關預期已大部分...

期貨商論壇／台達電期 後市俏

台達電（2308）為電源管理與散熱解決方案大廠，近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，核心業務涵蓋...

中砂、致茂 認購有戲

由於先進製程、自主供應鏈兩大趨勢成為推升半導體設備的中長期成長動能，中砂（1560）與致茂（2360）可望受惠相關商機。

華碩、技嘉 四檔馬力強

AI在PC產品滲透率漸上升，預期今年具備NPU處理器的AI PC滲透率達40%，為推動整體PC成長的一大關鍵，並帶動整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。