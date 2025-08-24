全民權證／旺矽 挑價平附近

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

旺矽（6223）為因應客戶在3奈米以下先進製程對MEMS探針卡日益增長需求，積極擴充產能。由於技術優勢，與其客戶的供貨比例達八成。預計MEMS在2026年月產能可達200萬針，將與VPC並行發展。

設備業務亦為成長引擎，旺矽在LED設備（光學）及探針卡（電氣）領域的經驗，在CPO測試領域占有利位置，在AST及Thermal設備市場份額約五成。AST設備部分關鍵零組件交期達六個月，使下半年訂單延後出貨，有望反映在營收動能。2026年受益於AI／HPC相關晶片測試需求，加上MEMS產能翻倍，營運成長動能確立。

