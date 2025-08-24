快訊

蔡賴合體喊團結 嗅出蔡英文「救駕」味道 賴總統人事改組向英系釋權

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗美國 抱回暌違29年總冠軍

期貨商論壇／台達電期 後市俏

經濟日報／ 記者周克威整理

台達電（2308）為電源管理與散熱解決方案大廠，近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，核心業務涵蓋「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大領域。

台達電第2季營收季增4.3%、年增19.9%，每股盈餘（EPS）為5.37元，各項都創下單季歷史新高，主要動能來自AI伺服器電源與資料中心液冷方案需求強勁，加上電源及零組件、基礎設施產品毛利率較高，及第2季有存貨跌價損失迴轉，帶動毛利率季、年雙增。2025年台達電的業績成長動能將持續來自AI，在當前營收結構中，「電源及零組件」占約52%，「基礎設施」占28%，表現相對強勢；「自動化」業務則持平，至於「交通事業」第2季則有虧損。下半年，隨美系CSP在財報會議中釋出AI資料中心建置前景樂觀的訊號，未來二至三年相關趨勢不會變，提供機櫃內外完整電源與L2A、L2L液冷散熱方案，產品線齊全，長期營運動能穩健。

技術面來看，台達電期貨於8月15日以紅K創下歷史新高點，自4月上旬以來維持上升趨勢，雖當前指數漲多轉為高檔橫盤震盪整理，但月線維持連續四個月收紅，技術指標動能強勁，未來可望持續在AI浪潮中受惠，建議投資人仍可以樂觀看待台達電期後市表現。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

AI 台達電 期貨交易

延伸閱讀

台達電機器手臂為珊瑚幼苗換缸 培育更耐熱種珊瑚

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

台達電（2308）跟光寶科（2301）全都要！杜金龍：有望挑戰174.5元的前高價位

相關新聞

台指期 有望向上表態

台股上周五（22日）開高走低，指數終場下跌197點，收在全日最低的23,764點；台指期下跌102點、至23,750點，...

聯茂期保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高聯茂期貨契約（KBF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係聯茂（6...

期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

近期黃金期貨受制於美元與利率預期的交互作用，短線缺乏單邊方向。市場對聯準會9月降息1碼的機率仍高，但由於相關預期已大部分...

期貨商論壇／台達電期 後市俏

台達電（2308）為電源管理與散熱解決方案大廠，近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，核心業務涵蓋...

中砂、致茂 認購有戲

由於先進製程、自主供應鏈兩大趨勢成為推升半導體設備的中長期成長動能，中砂（1560）與致茂（2360）可望受惠相關商機。

華碩、技嘉 四檔馬力強

AI在PC產品滲透率漸上升，預期今年具備NPU處理器的AI PC滲透率達40%，為推動整體PC成長的一大關鍵，並帶動整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。