台指期 有望向上表態

台股上周五（22日）開高走低，指數終場下跌197點，收在全日最低的23,764點；台指期下跌102點、至23,750點，逆價差為14.47點。期貨商建議，由於上周五台指期夜盤大漲逾300點，站上月線、5日線後，隨日KD向下缺口開始收斂，將有助本周站穩月線後向上表態。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單減少1,866口至26口，其中外資淨空單減少3,652口至26,735口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,410口至3,256口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，期現貨操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，8月第四周周五結算的大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在23,800點，外資台指期買權淨金額0.33億元、賣權淨金額0.23億元，整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，由於美股上周五大漲，帶動台指期夜盤大漲365點、來到24,115點後，將有助台股今日走勢。